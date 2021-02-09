В Самарской области спасли раненую косулю

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Сейчас её долечивают в зоопарке.

В субботу, 6 февраля, на территории Кинельского района Самарской области спасли раненую косулю. Дело в том, что животное повредило ноги об твердый снежный покров и не могло передвигаться самостоятельно.

Раненую косулю сибирскую обнаружили инспекторы департамента охоты и рыболовства Самарской области, Гостехнадзора и ГИБДД во время контрольно-профилактической операции «Снегоход».

Чтобы помочь обессилевшему животному, на место выехали сотрудники ветеринарной службы.

«У животного оказались повреждены ноги, из-за чего оно с трудом передвигалось по охотничьим угодьям» - сообщают в пресс-службе Департамента охоты и рыболовства региона.

Ветеринары оказали необходимую помощь и решили отвезти косулю в зоопарк поселка Формальный для дальнейшего лечения и восстановления, сообщает ГТРК Самара.

Фото: Департамент охоты и рыболовства Самарской области