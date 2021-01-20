В Самарской области спасатели доставали водителя из машины после ДТП

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20 января в 07.32 оперативному дежурному поступил вызов на дорожно-транспортное происшествие. На Южной обводной дороге около моста через реку Самара столкнулись грузовая фура и автомобиль «Лада-Калина».

Легковой автомобиль получил значительные повреждения. В салоне был зажат водитель. Он получил травмы ног и позвоночника. Требовалась помощь спасателей. К месту происшествия для проведения аварийно-спасательных работ был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области. Для извлечения пострадавшего из салона аварийного автомобиля спасатели, используя гидравлический инструмент, срезали водительскую и пассажирскую дверь. Затем извлекли пострадавшего для передачи бригаде скорой медицинской помощи. В 08.45 аварийно-спасательные работы на месте происшествия были окончены.