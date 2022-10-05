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В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали пьяного нарушителя ПДД

5 октября 2022 10:04
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В Самарской области сотрудники Росгвардии задержали злостного нарушителя ПДД

В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Сергиевском районе, обратил внимание на автомобиль «Рено». Водитель транспортного средства двигался по улице райцентра, при этом ему явно было сложно придерживаться прямолинейной траектории. Предположив, что автомобилист может находиться в состоянии опьянения, росгвардейцы остановили иномарку.

От мужчины 1985 года рождения, который находился за рулем автомашины, шел резкий запах алкоголя. Стражи правопорядка сообщили об инциденте в дежурную часть отдела полиции и передали правонарушителя своим коллегам из ГИБДД для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что житель поселка Суходол уже лишен права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение. Сотрудниками органов внутренних дел в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Теги: Росгвардия

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