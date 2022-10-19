В Самарской области сотрудники Росгвардии уничтожили крупнокалиберные артиллерийские снаряды

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Утром в дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступила информация об обнаружении подозрительных предметов, похожих на снаряды. Они находились в лесополосе в районе поселка Лесной на территории Борского района.

На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН «Утес». По прибытии взрывотехники осмотрели найденные предметы и идентифицировали их как артиллерийские снаряды калибром 152 мм. Боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии.

Соблюдая необходимые меры безопасности, специалисты Росгвардии уничтожили снаряды на месте их обнаружения.