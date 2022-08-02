В Самарской области сотрудники Росгвардии уничтожили гранаты

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Группа разминирования ОМОН «Утес» обследовала подозрительные предметы, обнаруженные на территории Борского района – соответствующее сообщение поступило в Управление Росгвардии по Самарской области.

Специалисты идентифицировали найденные предметы как ручные гранаты различных типов – в общей сложности 75 штук. Кроме того, на месте происшествия бойцы ОМОН обнаружили минометную мину, артиллерийский снаряд калибром 122 мм., а также иные взрывоопасные предметы.

По результатам осмотра сотрудники Росгвардии приняли решение об уничтожении найденных предметов. Они были уничтожены накладным зарядом на месте обнаружения.