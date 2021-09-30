В Самарской области сотрудники Росгвардии уничтожили артиллерийские снаряды

106

В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступило сообщение об обнаружении на территории Сызранского района, в лесополосе возле поселка Ерик, предметов похожих на артиллерийские снаряды. На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН (г. Тольятти).



По прибытии специалисты осмотрели найденные предметы и пришли к выводу, что это пять артиллерийских снарядов образца 50-х годов ХХ века в состоянии сильной коррозии. Учитывая то, что боеприпасы представляли опасность для окружающих, взрывотехники ОМОН Росгвардии, соблюдая все меры предосторожности, уничтожили их на месте обнаружения.