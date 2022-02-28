В Самарской области сотрудники полиции выявили факты уклонения от административного надзора

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Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что в мае 2020 года в отношении жителя Тольятти 1987 года рождения по решению суда был установлен административный надзор до июня 2023 года и административные ограничения: являться на регистрацию 1 раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства; запретить пребывание вне дома (по месту жительства) в период с 22 часов до 06 часов следующих суток, кроме случаев, связанных с работой; запретить выезжать за пределы Самарской области без уведомления территориального органа внутренних дел; запретить пребывание в местах, осуществляющих продажу алкогольной продукции на розлив.

Сотрудники полиции установили, что ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина умышленно и неоднократно нарушал возложенные на него ограничения, в результате чего четыре раза привлекался сотрудниками полиции к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре».

В Большечерниговском районе ранее судимый за имущественные преступления мужчина неоднократно покидал место жительства, осознано нарушая закон.

В ходе предварительного расследования установлено, что в 2020 году 32-летний мужчина освободился из мест лишения свободы. В отношении него Ленинским районным судом Оренбургской области был установлен административный надзор с возложением временных ограничений, которые он не соблюдал. Также после освобождения своевременно на профилактический учет в отделение полиции подозреваемый не встал.

В декабре 2021 года мужчина предупреждался об уголовной ответственности за несоблюдение возложенных на него ограничений. Несмотря на это обстоятельство, поднадзорный без уважительной причины неоднократно покидал место своего жительства, не сообщая об этом полицейским в установленный законом срок.

В ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий по розыску поднадзорного лица злоумышленник был задержан на одной из улиц Самары, откуда доставлен в ближайший отдел полиции для разбирательства. Мужчина признался, что осознанно не выполнял установленные законом ограничения

В отношении задержанных отделениями дознания территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до одного года.