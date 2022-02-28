Я нашел ошибку
Главные новости:
5 марта 2022 года исполняется 80 лет симфонии Дмитрия Шостаковича.
5 марта 2022 года исполняется 80 лет симфонии Дмитрия Шостаковича
Школьники Самарской области разрабатывают социально значимые мобильные приложения
Школьники Самарской области разрабатывают социально значимые мобильные приложения
Китай не поддержал отключение России от SWIFT
Китай не поддержал отключение России от SWIFT
В Самаре ищут женщину, которая обманывает пенсионеров
В Самаре ищут женщину, которая обманывает пенсионеров
Самарские лидеры и активисты российских НКО подписали открытое письмо в поддержку Президента РФ
Самарские лидеры и активисты российских НКО подписали открытое письмо в поддержку Президента РФ
Названо время переговоров России и Украины
Названо время переговоров России и Украины
Жильцы дома в Самаре помешали предпринимателю сделать из квартиры магазин
Жильцы дома в Самаре помешали предпринимателю сделать из квартиры магазин
В Самарской области зафиксировали температурный рекорд
В Самарской области зафиксировали температурный рекорд
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.55
-3.38
EUR 93.6
-4.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области сотрудники полиции выявили факты уклонения от административного надзора

28 февраля 2022 10:49
163
В Самарской области сотрудники полиции выявили факты уклонения от административного надзора

Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что в мае 2020 года в отношении жителя Тольятти 1987 года рождения по решению суда был установлен административный надзор до июня 2023 года и административные ограничения: являться на регистрацию 1 раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства; запретить пребывание вне дома (по месту жительства) в период с 22 часов до 06 часов следующих суток, кроме случаев, связанных с работой; запретить выезжать за пределы Самарской области без уведомления территориального органа внутренних дел; запретить пребывание в местах, осуществляющих продажу алкогольной продукции на розлив.

Сотрудники полиции установили, что ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина умышленно и неоднократно нарушал возложенные на него ограничения, в результате чего четыре раза привлекался сотрудниками полиции к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре».

В Большечерниговском районе ранее судимый за имущественные преступления мужчина неоднократно покидал место жительства, осознано нарушая закон.

В ходе предварительного расследования установлено, что в 2020 году 32-летний мужчина  освободился из мест лишения свободы. В отношении него Ленинским районным судом Оренбургской области был установлен административный надзор с возложением временных ограничений, которые он не соблюдал. Также после освобождения своевременно на профилактический учет в отделение полиции подозреваемый не встал.

В декабре 2021 года мужчина предупреждался об уголовной ответственности за несоблюдение возложенных на него ограничений. Несмотря на это обстоятельство, поднадзорный без уважительной причины неоднократно покидал место своего жительства, не сообщая об этом полицейским в установленный законом срок.

В ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий по розыску поднадзорного лица злоумышленник был задержан на одной из улиц  Самары, откуда доставлен в ближайший отдел полиции для разбирательства. Мужчина признался, что осознанно не выполнял установленные законом ограничения

В отношении задержанных отделениями дознания  территориальных отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до одного года.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме
27 февраля 2022  11:03
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме
646
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
27 февраля 2022  09:45
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
1263
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
25 февраля 2022  13:58
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
871
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 февраля 2022  13:35
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
884
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
25 февраля 2022  09:19
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона
768
Весь список