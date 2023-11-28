В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции спасли местную жительницу

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В кратчайшие сроки женщину на патрульном автомобиле в предынфарктном состоянии доставили в лечебное учреждение.

Через сервис приема обращений сайта ГУ МВД России по Самарский области поступило обращение со словами благодарности в адрес сотрудников Госавтоинспекции Самарской области, которые во время несения службы в Ставропольском районе оказали содействие местной жительнице, нуждающейся в срочной медицинской помощи.

В ноябре текущего года к сотрудникам полиции на стационарном посту ДПС в районе села Зеленовка Самарской области обратился взволнованный мужчина. Он сообщил, что его 77-летняя родственница в пути почувствовала себя плохо, жаловалась на боли в сердце, начала терять сознание. Опасаясь, что самостоятельно ему не удастся быстро доставить женщину в лечебное учреждение, водитель попросил помощи у сотрудников Госавтоинспекции.

Инспекторы, осознавая всю серьезность положения и тяжесть состояния здоровья женщины, передали дежурному сообщение о случившемся, и, включив звуковую и световую сигнализацию, доставили пенсионерку в ближайшую больницу и передали медицинскому персоналу.

Убедившись, что их помощь более не требуется, полицейские вернулись на маршрут патрулирования.

Благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудников полиции и врачей в настоящий момент жизни жительницы Самарской области ничего не угрожает.