Я нашел ошибку
Главные новости:
«Т Плюс» провела карьерный марафон для учащихся СамГТУ в Сызрани
«Т Плюс» провела карьерный марафон для учащихся СамГТУ в Сызрани
В Тольятти на пожаре погиб мужчина
В Тольятти на пожаре погиб мужчина
Самарчанка хотела сменить работу и потеряла 3 млн рублей
Самарчанка хотела сменить работу и потеряла 3 млн рублей
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Власти Шри-Ланки начали выдачу бесплатных виз россиянам
Роскосмосу могут разрешить размещать рекламу на ракетах и спутниках
Роскосмосу могут разрешить размещать рекламу на ракетах и спутниках
Водитель в Сызранском районе сбил пешехода
Водитель в Сызранском районе сбил пешехода
В Сызрани раскрыта кража телефона в электропоезде
В Сызрани раскрыта кража телефона в электропоезде
В Самаре каждый третий работодатель проведет новогодний корпоратив в ресторане
В Самаре каждый третий работодатель проведет новогодний корпоратив в ресторане
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.7
-0.11
EUR 97.16
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Нас зовут Ваалом» в СОУНБ
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
10 лет исполняется проекту «Россия – моя история»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции спасли местную жительницу

28 ноября 2023 09:39
97
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции спасли местную жительницу

В кратчайшие сроки женщину на патрульном автомобиле в предынфарктном состоянии доставили в лечебное учреждение.

Через сервис приема обращений сайта ГУ МВД России по Самарский области поступило обращение со словами благодарности в адрес сотрудников Госавтоинспекции Самарской области, которые во время несения службы в Ставропольском районе оказали содействие местной жительнице, нуждающейся в срочной медицинской помощи.

В ноябре текущего года к сотрудникам полиции на стационарном посту ДПС в районе села Зеленовка Самарской области обратился взволнованный мужчина. Он сообщил, что его 77-летняя родственница в пути почувствовала себя плохо, жаловалась на боли в сердце, начала терять сознание. Опасаясь, что самостоятельно ему не удастся быстро доставить женщину в лечебное учреждение, водитель попросил помощи у сотрудников Госавтоинспекции.

Инспекторы, осознавая всю серьезность положения и тяжесть состояния здоровья женщины, передали дежурному сообщение о случившемся, и, включив звуковую и световую сигнализацию, доставили пенсионерку в ближайшую больницу и передали медицинскому персоналу.

Убедившись, что их помощь более не требуется, полицейские вернулись на маршрут патрулирования.

 Благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудников полиции и врачей в настоящий момент жизни жительницы Самарской области ничего не угрожает.  

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Открытие нового здания образовательного учреждения стало долгожданным событием для местных жителей.
27 ноября 2023  15:34
Дмитрий Азаров открыл новую школу в селе Тимофеевка Ставропольского района
367
Отношения между Самарской областью и Республикой Казахстан развиваются динамичными темпами
27 ноября 2023  11:46
Отношения между Самарской областью и Республикой Казахстан развиваются динамичными темпами
862
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
27 ноября 2023  10:07
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
335
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери
26 ноября 2023  11:34
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем матери
584
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
25 ноября 2023  12:19
26 ноября в Самаре из-за соревнований усилят работу транспорта
697
Весь список