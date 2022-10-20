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В Самарской области сорван контракт на организацию торжеств к Дню полиции

20 октября 2022 09:46
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В Самарской области сорван контракт на организацию торжеств к Дню полиции

Антимонопольная служба отчиталась об итогах рассмотрения заявления, которое поступило от ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Представители областной полиции просили включить сведения о «Центре туризма и краеведения "Вольный ветер"» в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стало неисполнение компанией своих обязанностей по организации и проведению торжественных мероприятий к Дню сотрудника органов внутренних дел. Цена контракта составила 490 000 рублей.

— Комиссия самарского УФАС России установила, что в июне 2020 года между подразделением областной полиции и центром туризма был заключен контакт. По техническому заданию торжественные мероприятия должны были состояться 10 ноября 2022 года в концертных залах Самарского и Ленинского районов Самары. В контракте было прописано, что заказчик в любое время имеет право проверять ход и качество оказания услуг. С апреля 2022 года ответственные сотрудники казенного учреждения несколько раз пытались связаться с представителями компании по вопросу подготовки мероприятия, однако на телефонные звонки и письма исполнитель не отвечал. Заказчик принял решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт, так как центр туризма и краеведения даже не приступил к подготовке торжественных мероприятий, — говорится в сообщении УФАС России по Самарской области. Сотрудники службы включили ООО «Центр туризма и краеведения "Вольный ветер"» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

В июле в реестр таких поставщиков внесли ЧОП, который оставил без охраны Театр оперы и балета, пишет 63.ру.

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