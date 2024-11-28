В Самарской области снова рассмотрят дело о травмировании девочки во время катания на тюбинге

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Самарским областным судом удовлетворено апелляционное представление прокуратуры Безенчукского района об отмене постановления Безенчукского районного суда о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия.

В 2023 году 19-летний житель района, управляя автомобилем, катал свою 17-летнюю знакомую на тюбинге, прикрепленном тросом к машине марки «Datsun On-Do». Находясь в заносе за буксирующим транспортным средством, девушка ударилась об столб и получила черепно-мозговую травму.

В судебном заседании первой инстанции подсудимый, а также представитель потерпевшей стороны просили прекратить уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ в связи с примирением сторон, возмещением ущерба в размере 100 тыс. рублей и принесением извинений.

Суд первой инстанции посчитал наличие указанных обстоятельств достаточными и 5 сентября 2024 года вынес постановление о прекращении уголовного дела.

С данным процессуальным решением прокуратура Безенчукского района не согласилась. Судом не было принято во внимание, что подсудимый никак не снизил перед обществом степень общественной опасности совершенного им преступления и, сохраняя право на управление транспортными средствами, является потенциально опасным участником дорожного движения.

Прокуратура района в установленный законом срок внесла апелляционное представление, которое Самарский областной суд поддержал и удовлетворил в полном объеме.

Уголовное дело в настоящее время передано в Безенчукский районный суд для принятия законного, обоснованного и справедливого решения в ином составе суда.