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В Самарской области снова горит село Подгоры

8 ноября 2021 09:15
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В Самарской области снова горит село Подгоры

Ночь с воскресенья на понедельник, 8 ноября, в селе Подгоры Волжского района Самарской области выдалась действительно жаркой.

В социальных сетях местные жители поделились кадрами пожара. На фотографиях видно, как языки пламени объяли дачный участок. Что именно горело, сказать сложно. О пострадавших и погибших не сообщается. Причины возгорания выяснят сотрудники полиции. Однако пользователи социальных сетей предположили, что это мог быть очередной поджог. 

"В с. Подгоры опять пожар напротив магазина", – пишут местные жители.

Напомним, это не первый случай возгорания в селе Подгоры. В октябре 2021 года на ул. Ленинской загорелась неэксплуатируемая дачная постройка. Пожарные прибыли на место происшествия, однако в процессе тушения выяснилось, что в селе заполыхали еще 7 дачных домов. Причем все они находились на большом расстоянии друг от друга на двух улицах – Ленинской и Рабочей. 

Всего пострадало 8 неэксплуатируемых дачных построек общей площадью 450 кв. метров. По мнению правоохранителей, причина пожаров – поджог. Тогда к расследованию инцидента подключилась и прокуратура Волжского района, пишет ГТРК Самара.

Фото: Вадим Молостов\Подслушано | Самара

Теги: Пожар

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