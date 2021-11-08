В Самарской области снова горит село Подгоры

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Ночь с воскресенья на понедельник, 8 ноября, в селе Подгоры Волжского района Самарской области выдалась действительно жаркой.

В социальных сетях местные жители поделились кадрами пожара. На фотографиях видно, как языки пламени объяли дачный участок. Что именно горело, сказать сложно. О пострадавших и погибших не сообщается. Причины возгорания выяснят сотрудники полиции. Однако пользователи социальных сетей предположили, что это мог быть очередной поджог.

"В с. Подгоры опять пожар напротив магазина", – пишут местные жители.

Напомним, это не первый случай возгорания в селе Подгоры. В октябре 2021 года на ул. Ленинской загорелась неэксплуатируемая дачная постройка. Пожарные прибыли на место происшествия, однако в процессе тушения выяснилось, что в селе заполыхали еще 7 дачных домов. Причем все они находились на большом расстоянии друг от друга на двух улицах – Ленинской и Рабочей.

Всего пострадало 8 неэксплуатируемых дачных построек общей площадью 450 кв. метров. По мнению правоохранителей, причина пожаров – поджог. Тогда к расследованию инцидента подключилась и прокуратура Волжского района, пишет ГТРК Самара.

Фото: Вадим Молостов\Подслушано | Самара