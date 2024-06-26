В Самарской области смерч унес крышу ангара

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В Самарской области, в селе Парфёновка атмосферный вихрь сорвал крышу одной из хозяйственных построек в субботу, 22 июня. Видео инцидента распространилось в социальных сетях, пишет 63.ру.

— Пострадала кровля в одном из цехов НПП «Бурение». Люди не пострадали. Видео успели снять работники местного сельхозпредприятия, — уточнили в администрации сельского поселения Домашка.

По данным системы «Контур.Фокус» НПП «Бурение» работает в Самарской области с 2021 года. Предприятие специализируется на добыче нефти и газа. Владеет компанией некий Иван Попов. Бизнесмен также заправляет фирмами по выращиванию зерновых, семечковых и бобовых культур, оптовой торговли, разведению крупного рогатого скота и выращиванию семечковых культур.

На кадрах видно, как смерч поднимает части здания, и крутящееся облако уносит их вдаль. Скорость вращения ветра в таком потоке составляет до 100 метров в секунду.

Фото: Кинельский район / vk.com