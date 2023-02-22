В Самарской области селянин выстрел из самодельного оружия в окно своей бывшей возлюбленной

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В январе 2023 года в ночное время в дежурную часть Пестравского района за помощью обратилась жительница села Высокое Самарской области, которая обнаружила, что разбит один из стеклопакетов пластикового окна в ее частном доме.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским поступила информация, что к происшествию причастен бывший сожитель заявительницы, с которым у нее после расставания сложились неприязненные отношения.

В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого, обнаружили в его доме и изъяли предмет, конструктивно схожий с огнестрельным оружием. Мужчину задержали.

Задержанный признал вину и пояснил, что произвел выстрел из самодельного оружия в окно своей бывшей возлюбленной, так как хотел напугать ее и проучить «за разбитое сердце». Оружие изготовил самостоятельно, под впечатлением от просмотренного кинофильма.

Как установили полицейские, подозреваемый действовал расчетливо и осознавал последствия своих действий, находился в трезвом состоянии.

По заключению баллистической экспертизы, изготовленный мужчиной предмет является огнестрельным оружием: самодельным, дульнозарядным, изготовленным по типу шомпольного гладкоствольного оружия с воспламенением через затворное отверстие и пригодным для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное изготовление оружия» и "Хранение оружия". Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО