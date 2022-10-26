В Самарской области с участка М-5 похитили стойки ограждения

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За несколько дней полицейские установили и задержали похитителя имущества строительной компании.

В адрес руководства ГУ МВД России по Самарской области поступило благодарственное письмо от представителя строительной компании со словами признательности сотрудникам О МВД России по городу Жигулевску.

Автор письма отметил, что в ночное время суток с участка трассы федерального значения М-5 «Урал» вблизи города Жигулевска похищено 120 стоек барьерного ограждения с крепежными элементами, принадлежащие компании. Утром, обнаружив пропажу, представители строительной компании обратились с заявлением в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в одном из пунктов приема металла в селе Валы оперативники обнаружили часть похищенных стоек. Полицейские установили и задержали злоумышленника - 25-летнего безработного местного жителя, который признал свою вину в содеянном и рассказал, что увез металлические изделия на собственном автомобиле, сдал их в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Молодой человек возместил причиненный потерпевшей стороне ущерб в полном объеме.

Отделением дознания О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

«Благодаря умелым и профессиональным действиям сотрудников уголовного розыска О МВД России по г. Жигулевску преступление было раскрыто в кратчайшие сроки. Ущерб нашей компании полностью возмещен. Спасибо полицейским за профессиональную и грамотную работу», - отметил в конце письма благодарный представитель компании.

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.