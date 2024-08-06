В Самарской области с начала купального сезона утонул 31 человек

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С начала купального сезона в Самарской области специалисты зафиксировали 42 ЧП на реках и озерах, в результате которых 31 человек погиб, еще 20 удалось спасти.

Так, 28 июля на пляже в центре областной столицы утонул молодой мужчина, водолазы подняли его тело со дна реки.

А 6 июля в разных районах губернии утонули два пожилых человека.

Спасатели напоминают, что, отдыхая у воды, нужно внимательно следить за детьми, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не нырять в незнакомых местах, пишет Сова.