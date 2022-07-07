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В Самарской области с начала года произошло 18 происшествий на воде, погибло 12 человек

7 июля 2022 13:31
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В Самарской области с начала года произошло 18 происшествий на воде, погибло 12 человек

Неустановленные места для купания, алкогольное опьянение и плохое самочувствие становятся частыми причинами происшествий на воде.

Всего по данным Главного управления МЧС России по Самарской области в регионе с начала года произошло 18 происшествий на водных объектах, погибло 12 человек, 45 человек удалось спасти. Согласно статистике, трагедии в подавляющих случаях происходят на необорудованных пляжах, и вполне вероятно, в нетрезвом состоянии или при плохом самочувствии.

В настоящее время наибольшую опасность для жизни и здоровья людей представляет купание на несанкционированных пляжах, оставление у воды детей без присмотра, купание в водоемах в нетрезвом состоянии. Согласно статистике, трагедии происходят как раз на необорудованных пляжах. В таких местах отдыха не проверено дно и нет спасателей.

Проводите отдых у воды только на специально оборудованных пляжах!

Вода в Волге еще не прогрелась. Заходить в воду необходимо постепенно, особенно если до этого продолжительное время находились на солнце! Перед тем как полностью погрузиться, рекомендуем растереть водой область сердца, чтобы минимизировать риск появления спазмов.

Перепад температуры воздуха относительно воды, а также отсутствие рядом помощи, может повлечь за собой несчастный случай.

Помните, что алкоголь и купание – несовместимые вещи. Следите за детьми, не оставляйте их без присмотра у водоемов.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)

Теги: МЧС

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