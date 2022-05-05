В Самарской области с автомобилиста, наехавшего на пешехода, взыскали 300 тысяч рублей

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Судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску взыскали с автомобилиста, наехавшего на пешехода, компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель нарушил правила дорожного движения и наехал на мужчину, который в результате ДТП получил множественные переломы голени. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил нарушителю наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и обязал его выплатить потерпевшему моральный вред в размере 300 тысяч рублей. Однако лихач исполнять решение суда не торопился и сознательно уклонялся от перечисления компенсации взыскателю.

Судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску предупредили должника, что в случае неоплаты долга к нему могут быть применены меры принудительного взыскания. Однако должник продолжал намерено затягивать процесс перечисления задолженности. Сотрудники Службы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 21 тысячи рублей. Также в рамках исполнительного производства судебные приставы установили, что должник официально трудоустроен. По месту его работы направили постановление об удержании части заработка.

В результате вся сумма долга была взыскана и перечислена пострадавшему в ДТП мужчине. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.