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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области с автомобилиста, наехавшего на пешехода, взыскали 300 тысяч рублей

5 мая 2022 11:39
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В Самарской области с автомобилиста, наехавшего на пешехода, взыскали 300 тысяч рублей

Судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску взыскали с автомобилиста, наехавшего на пешехода, компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. 

    Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель нарушил правила дорожного движения и наехал на мужчину, который в результате ДТП получил множественные переломы голени. Суд, рассмотрев материалы дела, назначил нарушителю наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и обязал его выплатить потерпевшему моральный вред в размере 300 тысяч рублей. Однако лихач исполнять решение суда не торопился и сознательно уклонялся от перечисления компенсации взыскателю. 

    Судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску предупредили должника, что в случае неоплаты долга к нему могут быть применены меры принудительного взыскания. Однако должник продолжал намерено затягивать процесс перечисления задолженности. Сотрудники Службы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 21 тысячи рублей. Также в рамках исполнительного производства судебные приставы установили, что должник официально трудоустроен. По месту его работы направили постановление об удержании части заработка.

    В результате вся сумма долга была взыскана и перечислена пострадавшему в ДТП мужчине. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Теги: Судебные приставы

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