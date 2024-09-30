В Самарской области ряд граждан незаконно помогали мигрантам пройти экзамены

327

УФСБ России по Самарской области пресечена незаконная деятельность преступной группы, причастной к организации незаконного пребывания на территории РФ иностранных граждан.

Установлено, что пятеро граждан РФ за денежное вознаграждение способствовали свободному прохождению экзаменов иностранными гражданами,

а именно: проверку знаний по истории России, основам законодательства РФ и русскому языку не проводили (при этом фактически мигранты русским языком

не владели).

В результате преступных действий указанных лиц иностранные граждане неправомерно приобретали право пребывать на территории Российской Федерации сверх срока, определенного ст.5 Закона №115-ФЗ.

Следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Самарской области для утверждения обвинительного заключения.