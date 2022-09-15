В Самарской области росгвардейцы задержали злоумышленника, угрожавшего убийством девушке

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Находясь на маршруте патрулирования в Кинельском районе, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от оперативного дежурного сообщение об инциденте. В подъезде одного из домов по улице 50 лет Октября неизвестный угрожает местной жительнице предметом, внешне схожим с пистолетом.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы стали свидетелями того, как из указанного в сообщении дома выходил мужчина. Увидев служебный автомобиль Росгвардии, он попытался скрыться.

Благодаря слаженным действиям росгвардейцев злоумышленник был задержан. Им оказался 24-летний местный житель. При себе у него был пневматический пистолет, который в присутствии понятых был изъят.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».