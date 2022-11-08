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В Самарской области росгвардейцы за день задержали двух мужчин, уклоняющихся от отбытия наказания

8 ноября 2022 10:06
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В Самарской области росгвардейцы за день задержали двух мужчин, уклоняющихся от отбытия наказания

Около полудня группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, двигавшаяся по маршруту патрулирования в городе Сызрань, обратила внимание на подозрительного пешехода. Увидев служебный автомобиль стражей правопорядка, он резко изменил направление движения и ускорил шаг. Чтобы выяснить причины такого поведения, росгвардейцы остановили мужчину. Проверив его по информационным базам данных, патрульные выяснили, что житель Сызрани 1987 года рождения находится в федеральном розыске. Сотрудники ФСИН искали его, так как за совершение преступления мужчину приговорили к лишению свободы в колонии-поселении, но он уклонялся от отбытия наказания.

Второго мужчину сотрудники Росгвардии задержали два с половиной часа спустя также на территории Сызрани. Экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на слишком нервного пешехода – оказалось, что местный житель 1984 года рождения также объявлен в федеральный розыск, так как уклоняется от назначенного ему судом наказания.

Обоих задержанных росгвардейцы передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия

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