В Самарской области росгвардейцы разыскали пропавшего без вести мужчину

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Глубокой ночью сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии находились на маршруте патрулирования в Сызрани. Около одного из домов на улице Маршала Жукова стражи правопорядка обратили внимание на пешехода. Его внешность совпадала с описанием местного жителя, объявленного в розыск.

Патрульные остановили мужчину. Проверив его личность по информационным базам данных, росгвардейцы выяснили, что 38-летний житель Сызрани действительно находится в федеральном розыске. Полицейские искали его как пропавшего без вести.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали мужчину своим коллегам из полиции.