В Самарской области рабочий случайно убил напарника в полиции

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В Чапаевске в отделе полиции двое рабочих делали ремонт. В специальном помещении для содержания задержанных они демонтировали стену.

Чтобы побыстрее сломать стену, один из рабочих стал разрушать снизу перегородку перфоратором. При этом ломалась нижняя линия кирпичной кладки.

В результате это все «повлекло за собой неконтролируемое ее падение на рядом присутствующего второго рабочего, который получил травмы, несовместимые с жизнью», - рассказали в региональном следственном комитете. Это произошло 24 января 2020 года.

В отношении рабочего, по чьей вине рухнула стена, было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает ГТРК Самара.

Фото и видео: СУ СКР по Самарской области