В Самарской области пьяная автомобилистка перевернула машину в кювет, пострадал ребенок

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2 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 17:25 в Приволжском районе. Женщина 1992 года рождения, которая в текущем году к административной ответственности за нарушения ПДД привлекалась 8 раз, двигалась на автомобиле «ВАЗ-21099» по автодороге «Приволжье-Екатериновка» со стороны с. Софьино в сторону с. Приволжья. По предварительной информации, она не справилась с рулевым управлением, после чего допустила съезд в левый кювет по ходу движения транспортного средства, с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля, 2014 года рождения, его доставили в ближайшее медицинское учреждение. По результату медицинского обследования установлено, что в момент аварии женщина-водитель находилась в состоянии опьянения.