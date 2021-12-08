В Самарской области проверено более 2200 владельцев гражданского оружия

192

В Главном управлении МВД России по Самарской области подведены итоги комплексной оперативно-профилактической операции. Мероприятие проходило на территории губернии в период с 29 ноября по 3 декабря текущего года. Основная цель операции – предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. В рамках проводимых мероприятий полицейские, в том числе, проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия.

Сотрудниками полиции проверено более 2200 владельцев гражданского оружия. В отношении нарушителей правил условий хранения оружия составлены 70 административных протоколов.

Из незаконного оборота изъяты 83 единицы оружия, из них - 58 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия, изъято более 300 патронов различного калибра.

Выявлено 7 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Так, в частности в Самаре, сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5 Управления МВД России по г. Самаре задержали местного жителя. Мужчина 2002 года рождения подозревается в том, что похитил из дома, расположенного по ул. Московское шоссе, гладкоствольное ружье ИЖ-27Е, боеприпасы к нему и разрешение на ношение и хранение оружия. Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Ленинского района СУ Управления МВД России по городу Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Похищенное изъято по месту жительства подозреваемого. Ведется расследование.