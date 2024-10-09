В Самарской области проведен 2 этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2024»

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В целях выявления и пресечения правонарушений в сфере миграции иностранными гражданами на территории Самарской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2024». В нем приняли участие сотрудники территориальных органов Самарской области, Управления по вопросам миграции, оперативники Управления уголовного розыска, Управления по контролю за оборотом наркотиков, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции, сотрудники Управления охраны общественного порядка и Центра по противодействию экстремизму, ППСП, Госавтоинспекции. Силовую поддержку осуществляли сотрудники «ОМОН» Управления Росгвардии по Самарской области.

Целью мероприятия является выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, совершаемых как иностранными гражданами и лицами без гражданства, так и лицами, предоставляющими им помещения для незаконного пребывания и незаконно привлекающих мигрантов к осуществлению трудовой деятельности, а также пресечению каналов незаконной миграции, их организаторов, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией.

По результатам проведенного второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции выявлено 796 нарушений миграционного законодательства, 556 из которых свершены иностранными гражданами. Принято 211 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, 73 иностранных гражданина выдворены за пределы Российской Федерации, 1 – депортирован. 83 иностранным гражданам органичен въезд на территорию Российской Федерации. В отношении нарушителей миграционного законодательства возбуждено 34 уголовных дела.

Работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации на территории региона продолжается.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.