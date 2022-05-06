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В Самарской области прогнозируют заморозки

6 мая 2022 12:31
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В Самарской области прогнозируют заморозки

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью 07.05.2022 повсеместно ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -5 С. 08.05.2022 на востоке области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2 С».

В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду. Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.

- будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

- соблюдать правила безопасности при использовании отопительных приборов и печей. Именно они во время похолоданий чаще всего становятся причиной возгорания.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»

(все операторы сотовой связи)
 

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