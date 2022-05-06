В Самарской области прогнозируют заморозки

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью 07.05.2022 повсеместно ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -5 С. 08.05.2022 на востоке области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2 С».



В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:



- гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду. Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.



- будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.



- соблюдать правила безопасности при использовании отопительных приборов и печей. Именно они во время похолоданий чаще всего становятся причиной возгорания.



При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить



по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»



(все операторы сотовой связи)

