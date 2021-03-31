В Самарской области прогнозируют сильный ветер

В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, с сохранением до конца дня 31 марта, ночью и днем 1 апреля.
От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, с сохранением до конца дня 31 марта, ночью и днем 1 апреля 2021 года».
Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
- - при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
- - важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
- - если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- - не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- - ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- - опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам
Будьте внимательны и осторожны!
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