В Самарской области прогнозируют резкие перепады температур

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Зима вернулась в Самарскую область, но ненадолго. Как сообщили синоптики, до конца рабочей недели в области будут резкие перепады температуры воздуха.

По информации Приволжского УГМС, в среду, 22 ноября, в регионе ожидается облачность с мокрым снегом и ледяным дождем. Местами будут метель и гололед, пишет 63.ру.

— Днем ожидается сильный снег, ветер 8–13 м/с. Местами порывы будут достигать 16–21 м/с. Температура воздуха будет от -1 до -6 градусов. К 24 ноября ожидается значительное понижение температуры до -20 градусов с последующим потеплением, — сообщил начальник Приволжского УГМС Айдар Мингазов.