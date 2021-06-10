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В Самарской области продолжают задерживать браконьеров

10 июня 2021 10:17
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В Самарской области продолжают задерживать браконьеров

В Новокуйбышевске задержали местного жителя 1976 года рождения, осуществлявшего незаконную добычу рыбы на озере Басово. Мужчина в районе посёлка Маяк осуществлял вылов биологических ресурсов с помощью лодки и двух 80-ти метровых сетей.

Уловом мужчины стали щуки, судаки, лещи, окуни и караси. Своими действиями злоумышленник причинил ущерб водным ресурсам Российской Федерации на сумму 18 000 рублей.

Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. Правоохранители изъяли пойманную рыбу, запрещенные орудия лова и лодку. В ходе опроса мужчина вину признал и раскаялся в содеянном.

Подобный факт задокументировали участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по Приволжскому району. В районе села Кашпир полицейские задержали жителя Самары 1986 года рождения и жителя поселка Ильмень 1991 года рождения.  Мужчины, находясь на берегу платины между рекой Волгой и озером Долгое, используя запрещенные орудия лова – «косынку» и «экран», осуществили незаконный вылов плотвы и окуня. Общая сумма ущерба, причинённого государству, составила 10 000 рублей. 

Правоохранители изъяли пойманную рыбу и запрещенные орудия лова.

Задержанные пояснили, что знали о запрете на вылов рыбы в нерестовый период, однако переступили закон.   

По всем фактам в отношении подозреваемых дознавателями настоящее возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД.

Теги: браконьеры рыбалка сети уголовное дело

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