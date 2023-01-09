В Самарской области продолжают искать нелегальных мигрантов

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На территории Самарского региона на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, целью которых является проверка соблюдения обязательных требований миграционного законодательства.

Так, в вечернее время полицейские провели рейд в Кировском районе областного центра.

В мероприятии приняли участие сотрудники отдела по вопросам миграции, патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре и участковые уполномоченные полиции. Во время рейда собраны административные материалы, предусмотренные ч.1 ст.18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» в отношении 26 иностранцев.

За нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации в отношении 3 человек составлены административные протоколы. За нарушение режима пребывания в части уклонения от выезда с территории Российской Федерации по истечению срока временного пребывания подлежит административному выдворению 4 иностранных гражданина.

Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.