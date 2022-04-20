В Самарской области приставы приостановили работу производственного объекта

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За нарушение требований промышленной безопасности судебные приставы по решению суда приостановили на 60 суток деятельность производственного объекта – сети газопотребления, расположенного на территории одного из предприятий Елховского района.

В ходе плановой проверки на одном из заводов в Елховском районе надзорным органом обнаружено 15 нарушений требований промышленной безопасности. Техническое диагностирование газовой котельной не проводилось с 1996 года. Более того, руководством не назначен ответственный за осуществление производственного контроля и проверок состояния опасного объекта. Нарушения не только противоречат требованиям промышленной безопасности, но и угрожают жизни людей.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов», суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сети газопотребления на 60 суток. Соответствующий исполнительный документ направлен на исполнение в отделение судебных приставов Елховского района Самарской области.

Судебным приставом-исполнителем осуществлен выезд по месту нахождения объекта, в ходе которого функционирование сети газопотребления было приостановлено. Объект опечатан. Руководитель предприятия предупрежден об ответственности в случае незаконного возобновления работы.