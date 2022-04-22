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В Самарской области приостановили работу эстакады налива серной кислоты

22 апреля 2022 09:43
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В Самарской области приостановили работу эстакады налива серной кислоты

За нарушение требований промышленной безопасности судебные приставы Тольятти опечатали железнодорожную эстакаду налива серной кислоты на одном из производств города. 

Сотрудниками Ростехнадзора было установлено, что работники одного из предприятий в нарушение требований промышленной безопасности не провели экспертизу опасного производственного объекта, на котором ранее была допущена утечка ядовитого вещества.

Рассмотрев дело об административном правонарушении по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов», суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности железнодорожной эстакады склада серной кислоты на 14 суток. Соответствующий исполнительный документ направлен на исполнение в отделение судебных приставов Центрального района г.Тольятти. 

Судебным приставом-исполнителем осуществлен выезд по месту нахождения объекта.  Железнодорожная эстакада опечатана. Деятельность объекта приостановлена на 14 суток. Руководитель предприятия предупрежден об ответственности в случае незаконного возобновления работы.  

Теги: Судебные приставы

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