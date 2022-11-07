В Самарской области пресечена противоправная деятельность руководителя Фонда правовой поддержки

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УФСБ России по Самарской области в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность руководителя Фонда правовой поддержки населения «Правовой центр Михаила Саватенкова».

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Саватенков М.Ю., из корыстной заинтересованности, под предлогом дальнейшей передачи в качестве взятки должностным лицам правоохранительных органов, УФНС и судебного корпуса региона, незаконно завладел денежными средствами одного из представителей строительных фирм г. Самары на общую сумму 2 млн 450 тыс. рублей.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении Саватенкова М.Ю. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного

ч.4 ст.159 УК РФ.

Приговором Промышленного районного суда г. Самары фигурант признан виновным в инкриминируемом ему преступлении с назначением наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно (с испытательным сроком 3 года и 6 месяцев).