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В Самарской области пресечена противоправная деятельность по подделке медправок по коронавирусу
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В Самарской области пресечена противоправная деятельность по подделке медправок по коронавирусу

21 июля 2021 11:24
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В Самарской области пресечена противоправная деятельность по подделке медправок по коронавирусу

По сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, в  Самарской области пресечена противоправная деятельность по подделке медицинских справок с результатами тестов на коронавирус. Полицейскими установлено, что продажа фальшивых справок с отрицательными результатами тестов на COVID-19 осуществлялась в круглосуточном режиме.

Они реализовывались в автобусе, припаркованном на федеральной трассе в Большечерниговском районе, с нанесенной рекламой о проведении экспресс-тестов на коронавирус. Стоимость одной такой справки составляла 1 500 рублей. Полицейские задержали находившуюся в салоне автобуса женщину – жительницу Оренбургской области. По версии оперативников, она выдавала гражданам медсправки без фактического забора анализов. Кроме того, выяснилось, что подозреваемая не имеет медицинского образования и специальных познаний в данной области. Дознавателем отделения МВД России по Большечерниговскому району Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемой была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.  В настоящее время женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрена и ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. За данное преступление предусмотрено наказание - штраф в размере до семисот тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.  Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

Теги: подделка документов

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