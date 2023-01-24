В Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего замначальника Куйбышевской ЖД

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В результате оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего заместителя начальника Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Атякина Д.И., и двух его подельников: Ефимова В.А., и Филимонова С.М., причастных к получению взяток в особо крупном размере, а также к посредничеству во взяточничестве.

Установлено, что в период с 04 по 17 октября 2019 года Атякин Д.И., используя свое служебное положение, через привлечённых им указанных посредников получил от руководителя одной из коммерческих организаций региона в качестве взятки денежные средства в размере 1,2 млн рублей за общее покровительство в осуществлении предпринимательской деятельности в сфере железнодорожных перевозок.

На основании переданных УФСБ России по Самарской области материалов оперативно-розыскной деятельности Приволжским следственным управлением на транспорте СК России в отношении Атякина Д.И. возбуждено три уголовных дела по ч.6 ст.290 и п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ. В отношении Ефимова В.А. и Филимонова С.М. –

по ч.4 ст.291.1 УК РФ. В ходе судебного процесса подсудимые в полном объеме признали вину.

15 августа 2022 года Железнодорожным судом г. Самары фигуранты уголовных дел признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях и приговорены: Атякин Д.И. – к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, Ефимов В.А. и Филимонов С.М. – к 3 годам лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В связи с назначением необоснованно мягкого наказания решение суда было обжаловано Куйбышевской транспортной прокуратурой. 11 января 2023 года решением Самарского областного суда приговор Атякину Д.И. изменен в части увеличения срока отбывания наказания до 4 лет и 6 месяцев лишения свободы

с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В отношении Ефимова В.А. и Филимонова С.М. приговор оставлен без изменения.