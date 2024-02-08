В Самарской области предпринимателя из-за мигрантов оштрафовали на 1,6 млн рублей

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На территории распределительного центра в Волжском районе Самарской области в ходе рейдов пресечено девять фактов незаконной трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации и один - трудовой деятельности без соответствующего договора и уведомления УВМ ГУ МВД России по Самарской области. Нарушения миграционного законодательства задокументированы в установленном порядке, правонарушители задержаны. В настоящее время подготовлены материалы проверки для проведения административного расследования и привлечения к административной ответственности, предусмотренной ст.18.15 КоАП РФ, работодателей указанных иностранных граждан.

После рейда в Новокуйбышевске, в ходе которого сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области пресекли факт незаконного привлечения к трудовой деятельности восьми иностранных граждан недобросовестным работодателем, к административной ответственности привлечен индивидуальный предприниматель. Рассмотрев материалы, собранные полицейскими, Новокуйбышевский городской суд Самарской области назначил ему административные наказания в виде штрафов на общую сумму 1 600 000 рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что подобные мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе. Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.