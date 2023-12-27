В Самарской области предотвратили теракт на Куйбышевской ЖД

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В ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя

г. Самары, причастного к приготовлению к террористическому акту.

Установлено, что указанный гражданин, являясь сторонником запрещенной в Российской Федерации организации планирует совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

15 ноября 2023 года злоумышленник задержан сотрудниками УФСБ при содействии СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области.

В ходе обследования по адресу его проживания обнаружены и изъяты бутылки

с зажигательной смесью, компьютерная техника, а также мобильные устройства, используемые для связи с представителями организации и координации действий.

В результате проведенного опроса подозреваемый подтвердил свои преступные намерения и причастность к вышеупомянутой терорганизации, а также сообщил

о фактах проводимой им деятельности по подбору места совершения планируемого преступления.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности Следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 УК РФ.

Самарским районным судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.