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В Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса

5 июля 2024 11:10
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В Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса

УФСБ России по Самарской области предотвращен террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в середине 2023 года житель г. Самары вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации, в ходе общения с которым дал согласие на исполнение диверсионно-террористического акта на территории
 г. Самары. В целях реализации преступного замысла подозреваемый подбирал места совершения преступления, проводил их осмотр, а также осуществлял сборку самодельных зажигательных устройств.

На стадии приготовления к совершению резонансного преступления указанное лицо задержано сотрудниками УФСБ при содействии ОМОН «Утёс» Управления Росгвардии по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 УК РФ.

 

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