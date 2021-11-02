В Самарской области полицейские разыскали заблудившуюся в лесу пенсионерку

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Днем 23 октября текущего года на единый номер экстренных служб «112» поступил звонок от супруга жительницы Самары 1954 года рождения. Мужчина пояснил, что женщина вместе с друзьями ушла за грибами в лес, расположенный рядом с поселком Кутузовский Сергиевского района. Примерно в 15:20 она позвонила мужу и сказала, что заблудилась. Данная информация была передана в территориальный орган внутренних дел.

На место, где в последний раз видели пенсионерку выехали старший оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Сергиевскому району старший лейтенант полиции Евгений Струков, участковый уполномоченный полиции младший лейтенант полиции Иван Романов и полицейский группы обслуживания дежурной части прапорщик полиции Андрей Андриянов. Полицейские встретились со спутниками пропавшей и выяснили, что они несколько часов вели самостоятельный поиск вместе с местными жителями, находившимися в лесном массиве в это же время. Женщина, по возможности, сообщала о своем примерном местонахождении по телефону.

Полицейские разделились на две группы и начали объезд территории лесного массива. Около 20 часов вечера сотрудники полиции заметили свет от фонарика, пробивающийся сквозь деревья, а затем и саму пропавшую женщину. Пенсионерка прошла 20 километров, надеясь найти дорогу к населенному пункту. Полицейские убедились, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает, оповестили родных, после чего доставили к друзьям.

Женщина поблагодарила своих спасителей, выразила признательность за их профессионализм, душевность и порядочность.

Фото: pixabay.com.