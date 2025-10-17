Я нашел ошибку
Самарская область принимает участие во Всероссийском форуме контрольных органов
Самарская область принимает участие во Всероссийском форуме контрольных органов
Самарцев приглашают к участию в X Международной акции «Большой этнографический диктант»
Самарцев приглашают к участию в X Международной акции «Большой этнографический диктант»
В России обезвредили синдикат телефонных мошенников: сеть терминалов ликвидирована в 11 регионах
В России обезвредили синдикат телефонных мошенников: сеть терминалов ликвидирована в 11 регионах
Лишь 3% не планируют работать после выхода на пенсию
Лишь 3% не планируют работать после выхода на пенсию
Ученые Приволжья разработали новое средств для борьбы с пожарами
Ученые Приволжья разработали новое средств для борьбы с пожарами
За 4 дня ОПМ «Нелегал-2025» полицейские Самарской области пресекли 300 административных правонарушений
За 4 дня ОПМ «Нелегал-2025» полицейские Самарской области пресекли 300 административных правонарушений
В Самарской области полицейские проводят масштабное мероприятие «Профилактика»
В Самарской области полицейские проводят масштабное мероприятие «Профилактика»
В Минпросвещения рассказали о работе над созданием единых школьных учебников
В Минпросвещения рассказали о работе над созданием единых школьных учебников
Мероприятия
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
В Самарской области полицейские проводят масштабное мероприятие «Профилактика»

17 октября 2025 10:27
104
В Самарской области полицейские проводят масштабное мероприятие «Профилактика»

Сегодня, 17 октября, по распоряжению начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова на территории региона проводят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на профилактику, выявление и раскрытие преступлений, совершаемых на улице и в иных общественных местах, предупреждение совершения преступлений в жилом секторе, пресечение бытовой и рецидивной преступности, выявление нарушений миграционного законодательства, пресечение нарушений в области безопасности дорожного движения.
В мероприятиях принимают участие сотрудники органов внутренних дел, дружинники, казаки и работники частных охранных организаций, сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области.

100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
100
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
380
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
302
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
344
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
545
Весь список