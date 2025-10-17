В Самарской области полицейские проводят масштабное мероприятие «Профилактика»

104

Сегодня, 17 октября, по распоряжению начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова на территории региона проводят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на профилактику, выявление и раскрытие преступлений, совершаемых на улице и в иных общественных местах, предупреждение совершения преступлений в жилом секторе, пресечение бытовой и рецидивной преступности, выявление нарушений миграционного законодательства, пресечение нарушений в области безопасности дорожного движения.

В мероприятиях принимают участие сотрудники органов внутренних дел, дружинники, казаки и работники частных охранных организаций, сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области.