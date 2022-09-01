В Самарской области полицейские пресекли незаконный автопробег

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В Новокуйбышевске сотрудники полиции пресекли незаконный автопробег. Местные автовладельцы планировали провести мероприятие с нарушениями ПДД.

Информация о проведении пробега 27 августа появилась в интернете. Однако довести начатое до конца у водителей не получилось. Их вовремя остановила полиция. В итоге в отношении любителей "погонять" в возрасте от 19 до 27 лет собраны административные материалы за нарушения ПДД. Всего участковые пресекли 28 правонарушений, влекущие за собой штрафы в размере от 500 до 800 рублей.

Кроме того, сотрудники ГИБДД вынесли 15 требований об устранении технических неисправностей в указанный срок, а также выявили 3 административных нарушения за неправильную парковку. Нарушителям грозит штраф в размере от 3 до 4,5 тысяч рублей, пишет ГТРК Самара.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области