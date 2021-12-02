В Самарской области полицейские оперативно разыскали заблудившихся в лесу грибников

153

Жительница Сызрани в своем письме на имя начальнику ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова выразила слова признательности сотрудникам отделения полиции №35 села Шигоны за быстрое оказание помощи в трудной житейской ситуации.

В начале ноября поход за грибами семьи из Сызрани был омрачен неприятным происшествием – грибники потерялись в Шигонском лесу. Положение усугублялось ещё и тем, что в машине, которую они оставили припаркованной у грунтовой дороги в чаще леса, оставалась их пожилая родственница, которая несколько часов находилась одна. Её состояние здоровья вызывало у близких беспокойство, так как она недавно выписалась из больницы. Отчаявшись найти дорогу к автомобилю, жители Сызрани обратились за помощью в полицию.

После поступившего сообщения с экстренного канала помощи 112 сотрудники ОП №35 МУ МВД России «Сызранское» незамедлительно сформировали поисковую бригаду и начали разыскные мероприятия. На место происшествия был вызван кинолог с собакой, мобилизованы работники лесоохранных организаций, глава сельского поселения Муранка. Были определены несколько вариантов маршрутов, подлежащих проверке. В целях координации совместных действий между службами и оперативным дежурным дежурной части Шигонского отделения полиции поддерживалась телефонная связь. Спустя несколько часов коллективных поисков, заблудившиеся были найдены. Оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Алексей Крылов, участковый уполномоченный капитан полиции Алексей Рябов, дежурный водитель старший сержант полиции Евгений Поляков незадолго до этого нашли автомобиль, в котором находилась пожилая женщина, и оказали ей необходимую помощь и поддержку.

Как сообщила в телефонном разговоре заявительница, полицейские очень внимательно отнеслись к пенсионерке. Не дали ей напугаться, пока шли поиски, шутили, успокаивали, предложили медицинскую помощь.

"Мы очень им благодарны! Спасибо им огромное за все, за доброту, участие, поддержку, тем более за маму. Нет слов, как мы им признательны, замечательные ребята!", – говорит в своём обращении жительница Сызрани.

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.