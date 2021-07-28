В Самарской области полицейские изъяли 56 единиц оружия и более 1300 патронов

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В Главном управлении МВД России по Самарской области подведены итоги комплексной оперативно-профилактической операции «Оружие», которая проводилась на территории региона в течение трех дней. Основная цель операции – предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. В рамках проводимых мероприятий полицейские, в том числе, проверили более 2000 владельцев гражданского и охотничьего оружия.

В оперативно-профилактической операции активное участие приняли представители различных служб органов внутренних дел: уголовный розыск, участковые уполномоченные полиции, подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков, ГИБДД, а также сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области и УФСБ по Самарской области.

В период проведения мероприятия полицейские изъяли 56 единиц оружия и более 1300 патронов различного калибра, находящихся в незаконном обороте.

Органы предварительного следствия возбудили 16 уголовных дел по фактам незаконного хранения, изготовления, небрежного хранения и хищения оружия в отношении жителей Самарской области. Выявлено 65 нарушений, ответственность за которые предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

Так, в ходе операции в одной из квартир города Тольятти, сотрудники уголовного розыска обнаружили оружейный шкаф с патронами внутри, который принадлежит ранее не судимому мужчине 1950 года рождения. Патроны были изъяты и направлены на экспертизу в ЭКО УМВД России по городу Тольятти. Согласно справке об исследовании, патроны к нарезному огнестрельному оружию в количестве 83 штук относятся к категории боеприпасов. На момент изъятия у мужчины не было лицензии на нарезное оружие. В отношении подозреваемого отделом дознания УМВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

В Самаре в квартире у ранее судимого за изнасилование мужчины 1978 года рождения было обнаружено и изъято охотничье ружье с признаками изменения – обрез. Как показала экспертиза, ружье относится к категории огнестрельного оружия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ст. 223 УК РФ «Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия».

Сотрудники полиции напоминают, что граждане, добровольно сдавшие в полицию предметы, указанные в статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления. С порядком приема от населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ на возмездной основе можно ознакомиться здесь.