В Самарской области поезд сошел с рельсов из-за столкновения с грузовиком

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В Самарской области произошло смертельное ДТП с участием маневренного поезда и грузовика.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, а также ГУ МЧС России региона, принимающее участие в ликвидации последствий аварии.

Как рассказали корреспонденту OBOZ.INFO в пресс-службе ГУ МВД региона, столкновение произошло утром 1 августа.

Грузовик Scania переезжал железнодорожные рельсы на красный свет. При этом место пересечения автодороги и ж/д путей не было оборудовано ни шлагбаумом, ни другими ограждениями.

В результате в грузовик врезался маневренный тепловоз. Силой удара грузовик снесло с железнодорожных путей. Как минимум один из вагонов поезда сошел с рельсов.

Водитель Scania погиб.

Как уточняют в ГУ МЧС России по Самарской области, авария произошла на 151 км Южно-Уральской железной дороги около села Новый Камелек.

Сейчас на месте происшествия работают и полиция, и экстренные службы.

Фото: МЧС