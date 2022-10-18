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В Самарской области поезд сошел с рельсов

18 октября 2022 13:18
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В Самарской области поезд сошел с рельсов

В понедельник, 17 октября, в 63-м регионе произошло ЧП на железной дороге. На стрелочном переводе станции Октябрьск Куйбышевской железной дороги сошел с рельсов один из вагонов поезда № 8501.

— ЧП с грузовым вагоном произошло в 14:03 по местному времени. Сошедший с рельсов вагон был порожним. Угрозы экологии нет. Происшествие на движение поездов не повлияло, — заверили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Следователи уже начали проверку. По ее результатам будет принято решение, пишет 63.ру.

— Пострадавших нет. Проводятся восстановительные работы. Причина происшествия устанавливается, — рассказали в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Фото: Центральное МСУТ СКР / T.me

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