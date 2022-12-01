В Самарской области подвели итоги межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России -2022».

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В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2022» на территории Самарской области прошли мероприятия с подростками и молодежью.

Так, сотрудники полиции провели 1897 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, из них 1263 лекций и бесед, 500 мероприятий индивидуально-профилактического характера для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и 134 спортивно-массовых мероприятия. Проверено 1925 объектов массового пребывания несовершеннолетних и молодежи.

В целях формирования у подростков приоритетов здорового образа жизни, сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с Областным детско-юношеским центром развития физической культуры и спорта Самарской области, проведен областной конкурс плакатов и рисунков «Спорт против наркотиков!» среди обучающихся образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Самарской области. Конкурс проводился по номинациям «Школьный спорт против наркотиков» и «Студенческий спорт против наркотиков».

Сотрудниками полиции в период проведения Операции за совершение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков в отделы полиции доставлялось 138 лиц, из них двое - несовершеннолетних. В наркологический диспансер для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и потребления наркотических средств доставлено 134 человека в возрасте от 16 до 35 лет. Подтвержден факт наркотического опьянения у двух несовершеннолетних. В отношении подростков составлены административные материалы, предусмотренные ст. 6.9 КоАП РФ.

Сотрудниками территориальных органов внутренних дел возбуждено 75 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ – 27, ст. 228 УК РФ – 46 и ст. 230 УК РФ – 2.

Из незаконного оборота изъято около 3 килограмм наркотических средств и психотропных веществ.

Полицейскими выявлено 22 интернет-сайта (страницы), посредством которых осуществлялось распространение запрещенной информации о наркотиках. Информация направлена в Управление Роскомнадзора по Самарской области для блокировки.