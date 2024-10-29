В Самарской области подведены итоги второго этапа оперативно-профилактической операции «Розыск»

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За один день полицейские установили местонахождение и задержали свыше 50 лиц, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске.

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят работу по розыску скрывшихся от следствия, дознания и суда лиц, розыску без вести пропавших граждан и установлению личности неопознанных трупов.

В оперативно-профилактическом мероприятии «Розыск» принимали участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, Госавтоинспекции, представители общественных организаций правоохранительной направленности.

За время проведения мероприятия сотрудники самарской полиции установили и задержали 49 лиц, обвиняемых, подозреваемых и подсудимых, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске, в их числе 7 скрывшихся от органов дознания, 3 - от органов следствия, 8 - скрывшихся от суда. Среди задержанных, три лица разыскивались за незаконный оборот наркотических средств, 3 - за совершение преступлений в сфере экономики и 16 - за кражи.

Так, сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Самаре ориентированные на розыск 33-летнего местного жителя, подозреваемого в краже и скрывшегося от органов следствия, задержали мужчину и передали инициатору розыска.

В Промышленном районе областного центра сотрудники уголовного розыска, получив информацию, задержали скрывающегося от суда 38-летнего обвиняемого в кражах. В настоящее время в целях предупреждения возможного повторного уклонения от участия в судебных заседаниях, мужчина заключен под стражу.

А проживающего в Тольятти, подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью, скрывшегося от полицейских ОМВД России «Губкинское», оперуполномоченные разыскали и задержали совместно с участковыми уполномоченными полиции. Мужчина 1972 года рождения задержан по поручению органа дознания.

Оперуполномоченными ОМВД России по Безенчукскому району установлено местонахождение 20-летнего жителя Самары, который подозревается в мошенничестве и скрылся от органов следствия. Информация передана инициатору розыска.

Кроме того, полицейские установили местонахождение 5 лиц, категории без вести пропавших, из которых 4 - находились в федеральном розыске. Идентифицирован один неопознанный труп (установлена личность).

Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории Самарской области регулярно.