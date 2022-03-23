В Самарской области подведены итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Розыск»

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Полицейские установили местонахождение и задержали 61 гражданина, находящегося в федеральном и межгосударственном розыске.

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят работу по розыску скрывшихся от следствия, дознания и суда лиц, розыску без вести пропавших граждан и установлению личности неопознанных трупов.

В оперативно-профилактическом мероприятии «Розыск» принимали участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, Госавтоинспекции, представители общественных организаций правоохранительной направленности.

За время проведения первого этапа оперативно-профилактического мероприятия сотрудники самарской полиции установили и задержали 61 гражданина, обвиняемых, подозреваемых и подсудимых, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске, в их числе 17 скрывшихся от органов дознания, 28 от органов следствия, 16 скрывшихся от суда. Среди задержанных, два лица разыскивались за совершение грабежа, два – за разбои, девять - за незаконный оборот наркотических средств, два - за совершение преступлений в сфере экономики и 21 - за кражи.

Так, сотрудники отдела уголовного розыска ОП №8 Управления МВД России по г. Самаре, получив оперативную информацию, выехали в служебную командировку в один из соседних регионов, где разыскали и задержали 19-летнего безработного, разыскиваемого за совершение покушения на убийство. Инициатор розыска уведомлен о задержании разыскиваемого.

Кроме того, полицейские установили местонахождение 41 без вести пропавшего гражданина, из которых 17 находились в федеральном розыске. Идентифицировано шесть неопознанных трупов.

Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории Самарской области регулярно.