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В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактической операции «Мак-2024»

9 сентября 2024 11:57
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В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактической операции «Мак-2024»

В ходе мероприятия выявлено 47 преступлений, пресечено 201 административное правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения.

На территории Самарского региона на постоянной основе проводится работа по пресечению фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Так, в период с июля по август сотрудниками полиции была организована оперативно-профилактическая операция «Мак-2024».

Мероприятия в рамках ОПМ проводились сотрудниками полиции в целях предупреждения, выявления и уничтожения незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества или их прекурсоры.

Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Вячеслав Тишин отметил: «В ходе мероприятия выявлено 47 преступлений, пресечено 201 административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения.

К ответственности за совершение преступлений и правонарушений привлечены 242 лица.

Возбуждено три уголовных дела за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, а также одно уголовное дело по факту организации и содержание притона».

Полковник полиции подчеркнул: «Во время проведения профилактической операции обнаружено и уничтожено 289 очагов дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью более 13500 кв.м.

В адрес глав администраций районов направлено 353 предписания на уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, из которых 198 предписаний исполнены в полном объеме.

Из незаконного оборота изъято более 3,5 килограмм наркотических средств естественного происхождения: марихуана, гашиш, героин, более 1 кг частей наркосодержащих растений, а также 131 куст растения «конопля».

Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков областного главка полиции напомнил: «Культивирование растений, содержащих наркотические компоненты, является уголовно наказуемым деянием. Санкция статьи 231 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет. При этом за незаконный сбыт наркотиков, полученных путем культивирования наркорастений, статьей 228.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность в виде лишения свободы, при различных отягчающих обстоятельствах, до 20 лет».

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или телефону 102.

Теги: Стоп Наркотик

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