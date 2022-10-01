В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»

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За время проведения мероприятия сотрудники самарской полиции задержали 62 подозреваемых, установили местонахождение 18 без вести пропавших граждан.

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят работу по розыску лиц скрывшихся от следствия, дознания и суда, розыску без вести пропавших граждан и установлению личности неопознанных трупов.

В оперативно-профилактическом мероприятии «Розыск», которое прошло с 22 по 23 сентября текущего года, приняли участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, Госавтоинспекции, представители общественных организаций правоохранительной направленности.

За время проведения мероприятия сотрудники самарской полиции установили и задержали 62 разыскиваемых, в их числе 7 скрывшихся от органов дознания, 20 – от органов следствия, 34 – скрывшихся от суда.

Среди задержанных, 2 лица разыскивались за совершение грабежей, 4 за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 6 за преступления в сфере экономики, 23 за совершение краж, 26 за совершение иных преступлений.

Так, сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего подозреваемого в грабеже, находящегося в федеральном розыске, скрывшегося от органов следствия в 2017 году.

Оперативниками установлены и задержаны двое подозреваемых в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Мужчина 1976 года рождения скрылся от органов дознания в января текущего года, а мужчина 1997 года рождения – августе.

Кроме того, полицейские установили местонахождение 18 без вести пропавших граждан, из которых 10 находились в федеральном розыске. Идентифицированы два неопознанных трупа.

Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории Самарской области регулярно.

С информацией о розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления можно ознакомиться на сайте https://63.xn--b1aew.xn--p1ai/Vnimanie_rozisk