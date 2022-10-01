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В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»

1 октября 2022 11:36
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В Самарской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Розыск»

За время проведения мероприятия сотрудники самарской полиции задержали 62 подозреваемых, установили местонахождение 18 без вести пропавших граждан.

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят работу по розыску лиц скрывшихся от следствия, дознания и суда, розыску без вести пропавших граждан и установлению личности неопознанных трупов.

В оперативно-профилактическом мероприятии «Розыск», которое прошло с 22 по 23 сентября текущего года, приняли участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, Госавтоинспекции, представители общественных организаций правоохранительной направленности.

За время проведения мероприятия сотрудники самарской полиции установили и задержали 62 разыскиваемых, в их числе 7 скрывшихся от органов дознания, 20 – от органов следствия, 34 – скрывшихся от суда.

Среди задержанных, 2 лица разыскивались за совершение грабежей, 4 за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 6 за преступления в сфере экономики, 23 за совершение краж, 26 за совершение иных преступлений.

Так, сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего подозреваемого в грабеже, находящегося в федеральном розыске, скрывшегося от органов следствия в 2017 году.

Оперативниками установлены и задержаны двое подозреваемых в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Мужчина 1976 года рождения скрылся от органов дознания в января текущего года, а мужчина 1997 года рождения – августе.

Кроме того, полицейские установили местонахождение 18 без вести пропавших граждан, из которых 10 находились в федеральном розыске. Идентифицированы два неопознанных трупа.

Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории Самарской области регулярно.

С информацией о розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления можно ознакомиться на сайте https://63.xn--b1aew.xn--p1ai/Vnimanie_rozisk

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